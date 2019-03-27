Хоккеист Фролов прервал молчание и рассказал о Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов высказался о ситуации с иском, который он якобы подал против своей супруги. Ранее сообщалось, что именно из-за иска ухудшилось состояние певицы.

- Меня зовут Фролов Александр. Я хотел бы прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг Юли, - сказал Фролов в анонсе программы "Пусть говорят". Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Бывшая супруга хоккеиста певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной стало заражение крови и сердечная недостаточность.

Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. Сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.