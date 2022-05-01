Хайруллин высказался о победе сборной России над командой Белоруссии в товарищеском матче в Туле

Нападающий сборной России Марат Хайруллин прокомментировал победу над сборной Белоруссии (5:2) в товарищеском матче в Туле.

— Поздравили отдельно Дмитрия? Можно ли сравнить атмосферу в Туле с Нижнекамском или Челябинском?

— Ему вручили лучшего игрока. Вратарь забил. Все рады за него. Он молодец. Что касается болельщиков, был аншлаг, трибуны очень сильно поддерживали.

— Третьяк сказал, что сборная России планирует дальше играть по разным регионам. Надеешься ли ты за сборную сыграть в Нижнекамске?

— Я думаю, что это хорошая идея, если будет игра там пройдет. И люди приедут со всего Татарстана, чтобы увидеть лучших игроков.

— Как оцениваете шайбу Николаева, над чем стоит поработать или был идеальный бросок? Это самая красивая шайба сборной в этом матче или твои получше?

— Он попал точно. Вопросов к нему нет. По сравнению с моими шайбами сегодня, это лучшая шайба.

— Несмотря на результат, игра была напряженная. Какой вывод сделала команда перед завтрашней игрой?

— Я думаю, самый главный вывод — меньше удаляться, поэтому что очень много играли в меньшинстве. Поэтому не удаляться.

(Дмитрий Барулев)