Губерниев предложил песню «Трус не играет в хоккей» для сборной России на ЧМ

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что «Катюша» может заменить гимн России на предстоящем чемпионате мира по хоккею.

«Это не станет неожиданностью. «Катюша» — прекрасная песня, ее знают во всем мире. Несмотря на свою лиричность, она довольно грозной тематики. Это значит, что наши хоккеисты едут побеждать».

Дмитрий Губерниев также предположил, какая мелодия может быть еще использована на чемпионате мира по хоккею.

«Я бы еще рассмотрел замечательный вариант — «Трус не играет в хоккей», но это все-таки наш, так скажем, национальный хоккейный гимн», — добавил Губерниев.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.

(Артем Бухаев)