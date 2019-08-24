Григорий Денисенко: «Пока не все идеально, есть, в чем прибавлять»

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко после победы над Чехией в матче Турнира четырех наций признался, что не ждал такой поддержки. Также он считает, что команде есть, в чем прибавлять.

— Здесь очень хорошие условия для нас, хорошая организация, все здорово, — цитирует пресс-служба ФХР Денисенко. — Болельщики отлично нас поддерживали, они как шестой игрок на площадке. Честно говоря, я не думал, что поддержка будет такой грандиозной. От сегодняшнего матча остались только положительные эмоции.

Что говорили тренеры в перерыве? Моментами подсказывали, что нужно улучшить. Команда спокойно воспринимала их слова и выходила на каждый период более подготовленной. После матча тренер сказал, над чем нам еще нужно работать. Конечно, пока не все идеально, есть, в чем прибавлять, например, в дисциплине.

Не могу сказать, что мы расслабились в третьем периоде, просто игра так складывалась. Немного подвело большое удаление на финише, мы отдали много сил. У чехов хорошая команда, но я думаю, что на этом турнире все соперники ровные, не хочется кого-то выделять