Гребешков назначен помощником Мактавиша в «Локомотиве»

Денис Гребешков вошел в тренерский штаб «Локомотива». Он назначен помощником главного тренера Крэйга Мактавиша, сообщает официальный сайт ярославцев.

Гребешков является уроженцем Ярославля и воспитанником местного клуба. На позиции защитника он выступал за основной состав «Локомотива» в период с 2001 по 2007 года (с перерывом) и стал чемпионом России в 2003-м. В НХЛ хоккеист провел 236 матчей в составе «Лос-Анджелеса», «Айлендерс», «Эдмонтона» и «Нэшвилла».