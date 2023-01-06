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Сегодня, 00:19

Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики

Евгений Козинов
Корреспондент
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Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Глава международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает, что организация должна быть свободна от давления и принимать решения по поводу отстранения сборных России и Белоруссии самостоятельно.

«Мы должны находиться вне давления со стороны политики. Если мы будет принимать решения под давлением, то оно будет везде», — приводит слова Тардифа на своей странице в Twitter журналист The Athletic Скотт Уилер.

В феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок. В мае отстранение продлили на 2023 год.

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборную России отстранили от участия в турнире.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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