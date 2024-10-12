Глава ФХР Третьяк рассказал о проблемах развития хоккея в Крыму

Президент ФХР Владислав Третьяк в кулуарах конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» заявил, что организация будет поддерживать развитие спорта в Крыму.

«В Крыму всего пять стадионов для хоккея — это очень мало. Плюс не хватает тренерского состава. Хотя в программе у них есть план построить еще хоккейные стадионы. В Крыму есть детские хоккейные команды, которые у нас в краснодарском крае играют. Есть напряженность с логистикой. Но мы поддерживали и будем поддерживать хоккейную программу в Крыму. И, конечно, нужно больше хоккейных стадионов», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Конференция «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» проходит с 11 по 12 октября в Ялте.