Герман Титов: «Знаю, что канадцы тщательно готовились к суперсерии с молодежной сборной России»

Экс-наставник новокузнецкого «Металлурга», московского «Спартака», омского «Авангарда» и челябинского «Трактора» Герман Титов высказал свое мнение по серии между молодежными сборными России и Канады, которая в настоящее время проходит за океаном.

— Позади два матча, одна победа, одно обидное поражение. Но в этом противостоянии результата не так важен, тем более мы знаем о том, что сборная России отправилась в Канаду далеко не в оптимальном состоянии, ведь одновременно с этой суперсерией проходит традиционный «Турнир четырех» в Хельсинки. Канадцы к серии тщательно готовились, знаю это не понаслышке, так как сейчас нахожусь сам в Канаде. Начало суперсерии за нашими ребятами — и это радует. Нашим тренерам нужно посмотреть побольше кандидатов на участие в чемпионате мира и два параллельных турнира — отличный шанс для того чтобы увидеть игру практически всех кандидатов. Для ребят — великолепная возможность и себя показать и набраться международного опыта.