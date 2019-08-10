Герман Титов: "Выход юниорской сборной в финал – отличный результат"

Бывший наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов оценил выступление юниорской сборной России на турнире Кубок Глинки/Гретцки.

- Выход в финал – отличный результат, - сказал Титов. - Видел отрывки игры сборной России и могу сказать, что наши юниоры - молодцы. Наша команда впервые за десять лет добралась до главного матча этого престижного турнира, где выступают лучшие юниоры всех ведущих хоккейных стран. Этого результата наши ребята добились за счет системного подхода в подготовке сборных команд.

Знаю, что большой вклад в подготовку команды вносит Образовательный центр "Сириус". Насколько я знаю, эта команда была собрана с 15-летнего возраста именно на базе "Сириуса" (Евгений Белоусов).