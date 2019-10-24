Экс-наставник новокузнецкого «Металлурга», московского «Спартака», омского «Авангарда» и челябинского «Трактора» Герман Титов высказал свое мнение о составе молодежной сборной России на Турнир четырех наций, который в ноябре пройдет в Финляндии. Напомним, что в те же сроки другой состав российской молодежки будет принимать участие в суперсерии за океаном.

— Перед тренерами сборной непростая задача собрать два боеспособных состава. С одной стороны, главная цель — хорошо подготовиться к чемпионату мира, с другой — на любой турнир, российская сборная едет побеждать. В составе сборной в суперсерии будут играть многие ребята, выступающие в Канаде и Северной Америке. Тренерам нужно их посмотреть и сделать выводы перед заключительным сбором накануне чемпионата мира. Молодежное мировое первенство — знаковый турнир, к которому нужно хорошо подготовиться.

Я бы остановился на составе сборной, которая отправится в Хельсинки на «Турнир четырех». Состав, на мой взгляд, очень сильный. А нем много очень перспективных ребят, которым прочат большое будущее — защитники Даниил Журавлев, Александр Романов, нападающие Григорий Денисенко, Кирилл Марченко, Павел Дорофеев. С учетом того, что российскую молодежку в суперсерии усилят игроки из-за океана, как мне кажется, оба состава получаются довольно сбалансированными. К этим ребятам добавятся те, кто защищал цвета российского флага на юниорском чемпионате мира во главе с голкипером Ярославом Аскаровым. Этим совсем юным игрокам трудно будет завоевать место в составе на чемпионат мира, но сейчас для этих игроков отличный повод побиться на международном уровне, заявить о себе тренерскому штабу с прицелом на будущее.

Молодежная сборная России назвала состав для подготовки к Турниру четырех наций