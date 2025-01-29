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Сегодня, 11:42

Гашек: «Я бы хотел, чтобы россияне смогли вернуться на международные турниры»

Даниил Аршавский
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Доминик Гашек
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что хотел бы возвращения российских сборных на международные турниры.

«Да, я бы тоже хотел, чтобы россияне смогли вернуться и чтобы турниры с их участием не были большой рекламой боевых действий», — цитирует Гашека РИА Новости со ссылкой на соцсети спортсмена.

Ранее экс-голкипер выступал с критикой потенциального допуска ИИХФ сборной России к мировым соревнованиям.

С февраля 2022-го после обострения конфликта на Украине российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Источник: РИА Новости
Доминик Гашек
Хоккей
Сборная России по хоккею
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6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
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1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
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