Гашек: «Я бы хотел, чтобы россияне смогли вернуться на международные турниры»
Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что хотел бы возвращения российских сборных на международные турниры.
«Да, я бы тоже хотел, чтобы россияне смогли вернуться и чтобы турниры с их участием не были большой рекламой боевых действий», — цитирует Гашека РИА Новости со ссылкой на соцсети спортсмена.
Ранее экс-голкипер выступал с критикой потенциального допуска ИИХФ сборной России к мировым соревнованиям.
С февраля 2022-го после обострения конфликта на Украине российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.
Источник: РИА Новости
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
Результаты / календарь
19.01
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26.01
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28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|1 : 3
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 6
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