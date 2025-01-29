Гашек: «Я бы хотел, чтобы россияне смогли вернуться на международные турниры»

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что хотел бы возвращения российских сборных на международные турниры.

«Да, я бы тоже хотел, чтобы россияне смогли вернуться и чтобы турниры с их участием не были большой рекламой боевых действий», — цитирует Гашека РИА Новости со ссылкой на соцсети спортсмена.

Ранее экс-голкипер выступал с критикой потенциального допуска ИИХФ сборной России к мировым соревнованиям.

С февраля 2022-го после обострения конфликта на Украине российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.