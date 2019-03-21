Фролов не пришел на похороны Началовой

Известный хоккеист Александр Фролов не пришел на похороны своей бывшей гражданской жены Юлии Началовой, сообщает Cosmopolitan. Церемонию посетили другие экс-супруги певицы - Евгений Алдонин и Дмитрий Ланской.

Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной стало заражение крови и сердечная недостаточность.

Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. Впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.

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