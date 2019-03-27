Фролов готов встретиться с Алдониным и обсудить будущее дочери Юлии Началовой

Хоккеист Александр Фролов, бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой сказал, что готов встретиться с футболистом Евгением Алдониным – который состоял в браке с исполнительницей. Он также заявил о готовности сделать все необходимое для Веры – дочери Алдонина и Началовой.

- Есть папа Веры (дочери Юлии Началовой - прим. "СЭ") Евгений Алдонин. Думаю, что мы как-то пообщаемся, и помогу разобраться в этой ситуации, сделать все так, чтобы интересы Веры были максимально соблюдены, и чтобы ее никто не обманул, и выйти из этой ситуации по-человечески и нормально, - сказал Фролов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. - Что касается иска "Весенних инвестиций": если они его не отзовут, и эта история будет продолжаться, то мы, конечно, будем защищаться до конца и разбираться в этой истории. Поэтому мы обратились в Верховный суд. Что касается вопросов наследства, квартиры - если папа Веры захочет, то мы все это обсудим и разберемся в этой ситуации как можно лучше для Веры. Слава богу, у Веры есть хорошие бабушка и дедушка, которые близки с ней, папа, который очень любит ее. Надеюсь, что они помогут ей через все это пройти.

Ранее Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову, как сообщалось в СМИ, а на самом деле иск был подан против него. Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры. Певица умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.