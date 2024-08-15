Форвард «Гренобля» Любимов рассказал, как ездил по Франции под песни Михаила Круга
Нападающий «Гренобля» Роман Любимов сообщил, как ездил по Франции на машине под песни Михаила Круга.
«В первый день, когда мне выдали машину во Франции, я включил Круга и ездил с открытыми окнами. А у меня: «Здравствуйте, я говорю вам — здравствуйте». Надо было показать, что вот я — тверской приехал. Французы никак не реагировали, не обращали внимания. Дурачок какой-то из Твери едет», — цитирует Любимова Legalbet.
Любимов провел сезон-2023/24 в «Гренобле», с которым выиграл Кубок Франции по хоккею. Всего форвард сыграл 38 матчей за французский клуб и набрал 39 (14+25) очков.
Источник: Legalbet
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