Форум «Россия — спортивная держава»: юбилейный сезон хоккейных клубов «Лада» и ЦСК ВВС
С 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре прошел XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», одно из главных событий в спортивной отрасли.
Мероприятие по традиции стало площадкой для диалога и обмена опытом между представителями государственных и региональных органов власти, спортивных федераций, бизнеса и СМИ.
В рамках форума на стенде Самарской области была представлена экспозиция, посвященная ведущим хоккейным клубам региона — «Лада» и ЦСК ВВС. Хоккейный сезон-2025/26 является юбилейным сразу для двух знаковых команд.
ХК «Лада» проводит свой 50-й сезон — 31 августа 2026 года клуб отметит 50-летие со дня основания. На протяжении десятилетий «Лада» остается визитной карточкой самарского хоккея, воспитывая поколения спортсменов и оставаясь символом спортивной гордости региона.
75-летний юбилей празднует в этом сезоне ХК ЦСК ВВС. Основанный в 1950 году, клуб по праву считается одним из старейших хоккейных коллективов страны, который продолжает сохранять верность армейским традициям отечественного хоккея.
Сегодня самарский хоккей вступает в новый этап своего развития при поддержке Группы компаний «Полипласт». Инвестиции холдинга позволяют укреплять спортивную базу и создавать новые возможности для подготовки молодых хоккеистов.
«Самарская область богата хоккейными именами — здесь воспитаны олимпийские чемпионы, чемпионы мира, известные тренеры. Наше сотрудничество с «Ладой» — это долгосрочный вклад в развитие хоккея: от детских школ до профессиональных команд. В регионах присутствия «Полипласта» хоккей начинает поступательно развиваться. В юбилейный для «Лады» сезон мы рады стать частью этой истории и помочь Самарской области — региону с богатейшими хоккейными традициями — вырастить новые имена», — отметил председатель совета директоров холдинга Александр Шамсутдинов.
Обе команды были представлены на стенде Самарской области, который демонстрирует достижения регионального хоккея, преемственность поколений и вклад Самары в развитие российского спорта.
Юбилейный сезон «Лады» и ЦСК ВВС — это не только дань традициям, но и символ нового этапа развития самарского хоккея, объединяющего опыт, историю и современный взгляд на будущее спорта.
Группа компаний «Полипласт», выступающая партнером хоккейных клубов «Лада» и ЦСК ВВС, реализует комплексную программу корпоративной социальной ответственности, основанную на принципах устойчивого развития территорий присутствия. Поддержка спорта, детско-юношеских школ, культурных и общественных инициатив является важной частью стратегии компании.
Форум «Россия — спортивная держава» проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.
