FONBET предложил IIHF стать спонсором ЧМ-2027 при условии допуска России
Букмекерская компания FONBET направила в IIHF письмо с предложением о партнерстве.
«Компания FONBET готова стать коммерческим партнером чемпионата мира 2027 года при условии, что сборная России получит разрешение на участие в нем. Наш интерес очевиден: мы готовы поддержать турнир, в котором примет участие сборная России, и использовать наше партнерство для содействия возвращению российской сборной на международный хоккейный уровень», — сказано в письме.
Ранее шведский производитель мебели AJ Produkter отреагировал на возможный допуск сборной России до ЧМ-2027 отказом от спонсорства турнира. Его примеру при условии участия российской команды последует финская компания по производству шин Nokian Tyres.
Также об отказе от рекламы во время матчей с участием российских команд объявил чешский букмекер Tipsport. С дальнейшими шагами компания определится после прояснения позиций других национальных федераций. «В связи с этим мы предлагаем IIHF рассмотреть FONBET в качестве потенциального партнера и предоставить спонсорское предложение, сопоставимое по объему с пакетом, которым в настоящее время располагает Tipsport», — сообщается в письме FONBET.
Следующий чемпионат мира запланирован на май 2027 года в Германии.
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