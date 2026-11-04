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FONBET предложил IIHF стать спонсором ЧМ-2027 при условии допуска России

Букмекерская компания FONBET направила в IIHF письмо с предложением о партнерстве.

«Компания FONBET готова стать коммерческим партнером чемпионата мира 2027 года при условии, что сборная России получит разрешение на участие в нем. Наш интерес очевиден: мы готовы поддержать турнир, в котором примет участие сборная России, и использовать наше партнерство для содействия возвращению российской сборной на международный хоккейный уровень», — сказано в письме.

Ранее шведский производитель мебели AJ Produkter отреагировал на возможный допуск сборной России до ЧМ-2027 отказом от спонсорства турнира. Его примеру при условии участия российской команды последует финская компания по производству шин Nokian Tyres.

Также об отказе от рекламы во время матчей с участием российских команд объявил чешский букмекер Tipsport. С дальнейшими шагами компания определится после прояснения позиций других национальных федераций. «В связи с этим мы предлагаем IIHF рассмотреть FONBET в качестве потенциального партнера и предоставить спонсорское предложение, сопоставимое по объему с пакетом, которым в настоящее время располагает Tipsport», — сообщается в письме FONBET.

Следующий чемпионат мира запланирован на май 2027 года в Германии.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Авангард 22 12 10 26
4 Барыс 23 12 11 25
5 Салават Юлаев 24 12 12 25
6 Адмирал 23 11 12 25
7 Ак Барс 25 11 14 24
8 Амур 22 11 11 23
9 Автомобилист 22 10 12 23
10 Трактор 23 10 13 23
11 Сибирь 25 9 16 22
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 23 16 7 33
3 Торпедо НН 22 14 8 31
4 Спартак 24 13 11 30
5 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 26 10 16 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 23 8 15 22
10 Лада 24 5 19 15
11 Сочи 23 7 16 14
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8.11 10:00 Амур – Барыс - : -
8.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
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