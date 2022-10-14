Финская хоккеистка рассказала об оргии с участием партнерш на Олимпиаде-2014 в Сочи
Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала историю о том, как ее партнерши по команде устроили оргию во время Олимпиады-2014 в Сочи.
«Например, я не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше, поэтому в отличие от многих олимпийских спортсменов я не скачивала приложения для себя. Я просто смотрела на это как на способ отвлечься. Многие другие хоккеистки «цепляли» мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира.
В одну из ночей так получилось, что две хоккеистки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных на соседних кроватях в их общей студии. Остальные представители нашей команды смеялись, когда узнали об этом, и продолжали смеяться много лет», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.
На Олимпиаде-2014 в Сочи победу в женском хоккейном турнире одержала сборная Канады. Сборная Финляндии дошла до четвертьфинала, где уступила Швейцарии (2:4).
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|18
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|18
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|И
|В
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|8
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|5
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|18
|9
|9
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|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.10
|15:00
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|17:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|15.10
|17:00
|
Динамо М – Сибирь
|- : -