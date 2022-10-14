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Сегодня, 19:10

Финская хоккеистка рассказала об оргии с участием партнерш на Олимпиаде-2014 в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ноора Рятю (слева).
Фото Global Look Press

Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала историю о том, как ее партнерши по команде устроили оргию во время Олимпиады-2014 в Сочи.

«Например, я не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше, поэтому в отличие от многих олимпийских спортсменов я не скачивала приложения для себя. Я просто смотрела на это как на способ отвлечься. Многие другие хоккеистки «цепляли» мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира.

В одну из ночей так получилось, что две хоккеистки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных на соседних кроватях в их общей студии. Остальные представители нашей команды смеялись, когда узнали об этом, и продолжали смеяться много лет», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.

На Олимпиаде-2014 в Сочи победу в женском хоккейном турнире одержала сборная Канады. Сборная Финляндии дошла до четвертьфинала, где уступила Швейцарии (2:4).

Источник: https://www.hs.fi/urheilu/art-2000009130796.html
Олимпиада
Сборная Финляндии по хоккею
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