«Филадельфия» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ

«Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в среду, 4 ноября. Матч пройдет на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Миннесота

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Где смотреть матч «Филадельфия» — «Миннесота»

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«Филадельфия» после 16 матчей набрала 12 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. В предыдущей встрече «Флайерз» на домашнем льду обыграли «Юту» (6:3), прервав серию из трех поражений подряд. Одну из шайб забросил российский нападающий Матвей Мичков.

«Миннесота» после 16 встреч имеет 23 очка и располагается на втором месте в Западной конференции. В предыдущем матче команда победила «Вашингтон» (5:1). За «Уайлд» отличились в том числе российские хоккеисты Кирилл Капризов, Максим Шабанов и Данила Юров.

Последняя очная встреча команд состоялась 13 марта 2026 года. Тогда «Филадельфия» обыграла «Миннесоту» на выезде в серии буллитов (3:2).

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