«Филадельфия» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ
«Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в среду, 4 ноября. Матч пройдет на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Миннесота» можно в матч-центре «СЭ».
Где смотреть матч «Филадельфия» — «Миннесота»
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Филадельфия» после 16 матчей набрала 12 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. В предыдущей встрече «Флайерз» на домашнем льду обыграли «Юту» (6:3), прервав серию из трех поражений подряд. Одну из шайб забросил российский нападающий Матвей Мичков.
«Миннесота» после 16 встреч имеет 23 очка и располагается на втором месте в Западной конференции. В предыдущем матче команда победила «Вашингтон» (5:1). За «Уайлд» отличились в том числе российские хоккеисты Кирилл Капризов, Максим Шабанов и Данила Юров.
Последняя очная встреча команд состоялась 13 марта 2026 года. Тогда «Филадельфия» обыграла «Миннесоту» на выезде в серии буллитов (3:2).
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|23
|11
|12
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|21
|15
|6
|30
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|20
|10
|10
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|22
|4
|18
|13
|4.11
|12:30
|Адмирал – СКА
|- : -
|4.11
|15:30
|Сибирь – Ак Барс
|- : -
|4.11
|17:00
|Трактор – Барыс
|- : -
|4.11
|17:00
|Салават Юлаев – Лада
|- : -
|4.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -