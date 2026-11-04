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Филадельфия — Миннесота: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию 4 ноября 2026

«Филадельфия» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images

«Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в среду, 4 ноября. Матч пройдет на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Миннесота

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Миннесота» можно в матч-центре «СЭ».

Где смотреть матч «Филадельфия» — «Миннесота»

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Филадельфия» после 16 матчей набрала 12 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. В предыдущей встрече «Флайерз» на домашнем льду обыграли «Юту» (6:3), прервав серию из трех поражений подряд. Одну из шайб забросил российский нападающий Матвей Мичков.

«Миннесота» после 16 встреч имеет 23 очка и располагается на втором месте в Западной конференции. В предыдущем матче команда победила «Вашингтон» (5:1). За «Уайлд» отличились в том числе российские хоккеисты Кирилл Капризов, Максим Шабанов и Данила Юров.

Последняя очная встреча команд состоялась 13 марта 2026 года. Тогда «Филадельфия» обыграла «Миннесоту» на выезде в серии буллитов (3:2).

НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»

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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Филадельфия Флайерз
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