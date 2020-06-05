ФХР сообщила об изменениях в тренерских штабах сборных
ФХР на официальном сайте сообщила об изменениях в тренерских штабах национальных сборных на предстоящий сезон.
Национальная сборная:
Главный тренер — Валерий Брагин.
Тренеры — Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.
Тренер вратарей — Рашит Давыдов.
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов
Тренер-методист — Ларс Юханссон.
Глава штаба — Роман Ротенберг.
Консультанты — Владимир Юрзинов и Алексей Кудашов.
Олимпийская сборная:
Главный тренер — Олег Браташ.
Тренеры — Константин Горовиков, Егор Башкатов.
Тренеры вратарей — Николай Хабибулин, Александр Колобков.
Тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов.
Молодежная сборная:
Главный тренер — Игорь Ларионов.
Тренеры — Сергей Голубович, Владимир Филатов.
Тренер вратарей — Николай Хабибулин.
Тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов.
Тренер-методист — Владимир Попов.
Юниорская сборная до 18 лет:
Главный тренер — Альберт Лещев.
Тренеры — Денис Гусманов, Вадим Хомицкий.
Тренер вратарей Виталий Чумичев.
Тренер-методист — Владимир Попов.
Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.
Юниорская сборная до 17 лет:
Главный тренер — Владимир Потапов.
Тренеры — Андрей Миронов, Дмитрий Кокорев.
Тренер вратарей — Андрей Комиссаров.
Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.
Юниорская сборная до 16 лет:
Главный тренер — Александр Титов.
Тренер — Алексей Бабинцев.
Тренер — Максим Великов.
Тренер вратарей — Дмитрий Мезенцев.
Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.
Женская олимпийская сборная:
Главный тренер — Денис Афиногенов.
Тренер вратарей — Сергей Мыльников.
Тренер по физической подготовке — Александр Янушевич.
Женская молодежная сборная (до 18 лет):
Главный тренер — Александр Сырцов.
Тренер — Евгений Щербаков.
Тренер вратарей — Олег Лаврецкий.
Тренер по физической подготовке — Александр Янушевич.
Женская юниорская сборная России (до 16 лет):
Главный тренер — Александр Сырцов.
Тренер — Евгений Щербаков.
Тренер вратарей — Олег Лаврецкий.
Тренер по физической подготовке — Александр Янушевич.
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