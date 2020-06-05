ФХР сообщила об изменениях в тренерских штабах сборных

ФХР на официальном сайте сообщила об изменениях в тренерских штабах национальных сборных на предстоящий сезон.

Национальная сборная:

Главный тренер — Валерий Брагин.

Тренеры — Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.

Тренер вратарей — Рашит Давыдов.

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов

Тренер-методист — Ларс Юханссон.

Глава штаба — Роман Ротенберг.

Консультанты — Владимир Юрзинов и Алексей Кудашов.

Олимпийская сборная:

Главный тренер — Олег Браташ.

Тренеры — Константин Горовиков, Егор Башкатов.

Тренеры вратарей — Николай Хабибулин, Александр Колобков.

Тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов.

Молодежная сборная:

Главный тренер — Игорь Ларионов.

Тренеры — Сергей Голубович, Владимир Филатов.

Тренер вратарей — Николай Хабибулин.

Тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов.

Тренер-методист — Владимир Попов.

Юниорская сборная до 18 лет:

Главный тренер — Альберт Лещев.

Тренеры — Денис Гусманов, Вадим Хомицкий.

Тренер вратарей Виталий Чумичев.

Тренер-методист — Владимир Попов.

Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.

Юниорская сборная до 17 лет:

Главный тренер — Владимир Потапов.

Тренеры — Андрей Миронов, Дмитрий Кокорев.

Тренер вратарей — Андрей Комиссаров.

Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.

Юниорская сборная до 16 лет:

Главный тренер — Александр Титов.

Тренер — Алексей Бабинцев.

Тренер — Максим Великов.

Тренер вратарей — Дмитрий Мезенцев.

Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.

Женская олимпийская сборная:

Главный тренер — Денис Афиногенов.

Тренер вратарей — Сергей Мыльников.

Тренер по физической подготовке — Александр Янушевич.

Женская молодежная сборная (до 18 лет):

Главный тренер — Александр Сырцов.

Тренер — Евгений Щербаков.

Тренер вратарей — Олег Лаврецкий.

Тренер по физической подготовке — Александр Янушевич.

Женская юниорская сборная России (до 16 лет):

Главный тренер — Александр Сырцов.

Тренер — Евгений Щербаков.

Тренер вратарей — Олег Лаврецкий.

Тренер по физической подготовке — Александр Янушевич.