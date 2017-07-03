ФХР при поддержке ИИХФ и НХЛ хочет провести целевое допинг-тестирование игроков

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что федерация собирается провести целевое допинг-тестирование кандидатов в сборную России на Олимпийские игры 2018 года при поддержке ИИХФ и КХЛ. Ранее сообщалось, что в олимпийском сезоне будет организована усиленная проверка игроков на запрещенные препараты. Планируется, что ФХР запустит антидопинговую проверку в сентябре.

- В прошедшем сезоне дополнительная проверка игроков проводилась в рамках чемпионата КХЛ, лига заключала специальное соглашение с ИИХФ и ВАДА, – цитирует ТАСС Курбатова. – У нас идет речь о целевом тестировании кандидатов в сборную, ФХР готова за это заплатить. Мы уже написали письма в международную федерацию и КХЛ о том, что хотели бы по этой же схеме организовать целевое тестирование кандидатов в сборную. Пока мы находимся на стадии переговоров, окончательного решения нет, но мы категорично и ясно заявили, что готовы это сделать.

Была просьба ко всем сборным провести целевое тестирование кандидатов, чтобы они перед Олимпиадой имели свежие тесты и к ним не было бы вопросов, - добавил он.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.