ФХР хочет создать лигу для игроков 15-17 лет

Федерация хоккея России (ФХР) планирует создать лигу для игроков 15-17 лет, информирует официальный сайт ФХР.

Турнир получит название Российской хоккейной лиги - РХЛ. В настоящий момент формируется дорожная карта новой лиги, ведется работа по определению оптимального количества команд, географии, прорабатывается экономическая составляющая. Готовый проект РХЛ будет предоставлен на утверждение Правлению ФХР.

"Проект подразумевает создание турнира высокого уровня для ведущих российских юниоров. Полноценный чемпионат позволит кандидатам в юниорские сборные России U16, U17, U18 иметь достаточную игровую практику при высоком уровне конкуренции.

ФХР не первый год озабочена отъездом игроков в юниорские лиги Северной Америки. В среднем за сезон из России уезжает около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. При этом основная масса переходов происходит именно в 15 – 17 лет. Отъезд за рубеж в этом возрасте негативно сказывается на развитии российского хоккея. Больше половины уехавших игроков либо заканчивают с хоккеем, либо теряют свои навыки и при возвращении в Россию уже не выходят на прежний уровень.

Одной из причин переезда является отсутствие соревнования высокого уровня в период, когда игрок уже закончил детскую хоккейную школу, а профессионального контракта с клубом еще нет. При этом в МХЛ на первых ролях выступают игроки более старшего возраста, и даже в случае попадания в лигу ребята младше не имеют должной игровой практики.

Запуск полноценного чемпионата призван решить эти проблемы. Важное условие создания новой лиги - конкурентность. При этом нахождение в родной стране, в привычной атмосфере при тренировочном процессе, направленном в первую очередь на развитие игрока, поможет юниорам максимально раскрыть свой потенциал, " - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.