Фетисов высказался об информации о скорой замене Третьяка во главе ФХР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в интервью «КП Спорт» высказался по поводу возможных изменений в руководстве Федерации хоккея России.

Ранее в СМИ писали, что 69-летнего Владислава Третьяка заменит 50-летний Павел Буре.

— Павла Буре сватают на место президента Федерации хоккея России. Если это произойдет, он справится?

— Я к этому никакого отношения вообще не имею.

— Видите, все на Фетисова списывают.

— Да.

— Но если вдруг?

— Если вдруг? Ну, не знаю. Это очень серьезная работа на самом деле, у нас большое хозяйство, достаточно много проблем, прежде всего связанных с детским хоккеем, с коррупцией в детском спорте, в хоккее, это развитие регионов, надо мотаться по стране, надо общаться с людьми, надо понимать, как это есть. Это работа, это серьезный труд. По телефону ты не управляешь, надо на самом деле вкалывать на местах. Если Павел готов... Хоккей он знает. Я уже как-то на эту тему высказался — по другому вопросу, по назначениям. Пока назначений нет, какой смысл об этом говорить?