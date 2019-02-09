Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисто на открытом воздухе сыграл в хоккейном матче со спецпредставителем Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым в рамках акции Save Pond Hockey, сообщает ТАСС.

Save Pond Hockey создана для того, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

– Именно игра в хоккей на открытом воздухе помогла мне в осуществлении моей мечты. В детстве я практически все дни с октября по апрель проводил в Москве на льду прудов и рек. Теперь же вместо коньков нужно, к сожалению, надевать костюм для плавания, – приводит слова Фетисова ТАСС.

По итогам матча команда Ниинисто уступила команде, за которую выступал Фетисов, со счетом 7:9. При этом финскому президенту удалось дважды поразить ворота противника.