Фетисов сообщил о готовности сыграть в матче торговых палат России и США

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сыграет в товарищеском матче команд торгово-промышленных палат России и США в случае получения приглашения.

4 июня глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил о проведении в Москве товарищеского матча между хоккейными командами России и США. Игра состоится 1 июля. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг пояснил «СЭ», о каком матче идет речь.

«Было бы здорово, если бы кто-то из американских ветеранов хоккея в этом матче сыграл. Мы тоже со своей стороны ведем переговоры с коллегами», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Также Фетисов посоветовал нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину подписать новый контракт с «Кэпиталз».

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