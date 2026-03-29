Фетисов назвал Тардифа самым бесполезным президентом ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что возглавляющий Международную федерацию хоккея (ИИХФ) француз Люк Тардиф, который покинет свой пост осенью, был самым бесполезным президентом организации.

Ранее стало известно, что Тардиф не будет переизбираться на новый срок.

«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея, — сказал Фетисов ТАСС. — Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем. При Тардифе игроки НХЛ впервые с 2014 года вернулись на Олимпиаду, которая прошла в феврале этого года в Италии. Он тут ни при чем, решение принимали НХЛ и профсоюз игроков. Он перед этим не повлиял на то, что НХЛ пропустила Олимпиаду (в 2022 году). Лига посылает игроков тогда, когда ей это выгодно, когда ей неинтересно, они туда не ездят, и никакой Тардиф ей не указ».

Француз возглавляет ИИХФ с 2021 года, сменив на этом посту швейцарца Рене Фазеля.

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