Фетисов назвал Гашека больным человеком
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека больным человеком.
«Можно я больше не буду комментировать Гашека. Он больной человек. Что я каждый раз буду раскручивать его в нашей стране», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что федерация рассмотрит письмо Гашека по поводу «угроз» со стороны зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на следующем совете организации.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Айлендерс
|17
|9
|8
|20
|5
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|6
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|2 : 0
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|6 : 3
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|5 : 3
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
