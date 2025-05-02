Фетисов назвал Гашека больным человеком

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека больным человеком.

«Можно я больше не буду комментировать Гашека. Он больной человек. Что я каждый раз буду раскручивать его в нашей стране», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что федерация рассмотрит письмо Гашека по поводу «угроз» со стороны зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на следующем совете организации.