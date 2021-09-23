Фазель ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на вопросы журналистов в перерыве гала-матча в его честь в Санкт-Петербурге.

— Это важный день, и мы все здесь хорошо проводим время, — сказал Фазель. — Но даже в таких матчах важны вратари. Петр Бржиза отлично справляется с работой, несмотря на то что он не играл пять лет. Вы его прекрасно помните — он бронзовый призер Олимпиады-1992 в Альбервиле.

От приезда на полугодовой Конгресс в Санкт-Петербурге испытал много эмоций. Не могу сказать, что я привык к этому. Мы всегда работали как коллектив в Международной федерации хоккея. Естественно, мы сталкивались с трудными ситуациями. Возможно, прошедший год с ковидом был самым трудным вызовом для нас.

Российское гражданство? Почему бы и нет, но в первую очередь нужно хорошо выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос на русском. Россия — важный участник мирового хоккейного процесса. Думаю, что новый президент ИИХФ должен как минимум уважать Россию.