«Этот социопат-расист превратил мою жизнь в ад». Темнокожий хоккеист обвинил в унижениях известного канадца

Хоккеист Аким Алиу в колонке на The Player's Tribune рассказал об издевательствах со стороны известного канадского форварда Стива Дауни.

— Мою жизнь превратил в ад другой социопат-расист — Стив Дауни. Его сердце было буквально пропитано ненавистью. Посмотрев на меня, он увидел черного мальчика со странным акцентом и ненавидел меня по этой причине. В Виндзоре я оказался в окружении хоккеистов, среди которых я хотел играть, но не чувствовал ничего, кроме ярости и грусти. Было очень больно. Я никогда не ощущал себя таким одиноким. И это чувство преследует меня на протяжении всей жизни.

Я рассказываю свою историю не для того, чтобы показать всем, что спорт — это грязь. А для того, чтобы люди знали об этих проблемах и думали, как их решить. Нельзя закрывать глаза на расизм, сексизм и издевательства.

Полностью колонку Алиу читайте здесь