«Если рука господа на меня укажет, что я смогу поделать?» Президент ИИХФ не боится коронавируса

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса. Ранее ИИХФ вынуждена была отменить чемпионат мира по хоккею-2020, почти все хоккейные турниры по всему миру были отменены или перенесены.

— Как вы поживаете, как ваше здоровье?

— Все хорошо. У нас в Швейцарии введен особый режим. Мы никуда не выходим, рестораны и магазины закрыты. Я выбирался пару-тройку раз в офис ИИХФ, но он ведь пустует, там никого. Там просто привычнее работать, а так я из дома работаю. И работаю над оценкой потерь из-за отмены чемпионата мира для получения страховых выплат. Несколько непривычна тишина вокруг, но работать не мешает.

— Вы не боитесь заразиться с учетом возраста?

— Нет. Нет. Если рука господа на меня таким образом укажет — что я смогу поделать? Речь не о том, что я бесстрашный, наоборот, я осторожен. Не встречаюсь с людьми, редко куда-то выбираюсь — только по необходимости, часто мою руки. Чувствую себя прекрасно. И каждый день занимаюсь фитнесом. Меры предосторожности никогда не помешают, но меня не страшит угроза. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Фазеля