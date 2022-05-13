Экс-тренер сборной России отреагировал на флаг в раздевалке финнов словами Маргарет Тэтчер

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на действие сборной Финляндии на чемпионате мира-2022, которая вывесила в раздевалке необычный флаг. Такой обычно используется персоналом, войсками, департаментами, кораблями Министерства обороны.

«Видимо, они хотят придать себе значимость и поднять дух викингов. Если они еще наденут на шлем рога, то они будут серьезно выглядеть. Вообще ну вывесили они этот флаг — их проблема. Это общественность или ИИХФ как-то должны реагировать, если они принимают какой флаг к чему принадлежит. Действительно, странновато, нас лишают флага, а здесь ребята, если это правда «флаг войны», то популяризируют войну или пытаются на нас войной пойти что ли. Мне смешно, если честно. Кажется, Тэтчер сказала: «Не надо злить Россию, мы плюнем, они утрутся. Они плюнут, мы утонем». Пускай ИИХФ с ними разбираются, тем не менее, это выглядит вызывающе, да и не очень умно», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Чемпионат мира проходит в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 до 29 мая 2022 года.