Экс-капитан юношеской сборной России Хованов получил условный срок за мошенничество

Бывший капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов признан виновным по делу о мошенничестве. Ему назначили три года лишения свободы условно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вольского районного суда Саратовской области.

«[Назначено] три года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год», — сообщили в суде. Согласно картотеке, Хованов признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установил суд, с 3 июня по 3 декабря 2023 года подсудимый предложил двум местным жителям приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. По информации прокуратуры региона, потерпевшие передали ему свыше 3 миллионов рублей, однако товар не получили.

Хованов является выпускником хоккейной школы казанского «Ак Барса». В 2016 году в качестве капитана юношеской сборной России завоевал бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх. В 2020 году в составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В 2018 году Хованов был задрафтован «Миннесотой», но в НХЛ не дебютировал, выступая в низших американских лигах. В КХЛ нападающий играл за «Ак Барс», проведя семь матчей и не отметившись результативными действиями. Кроме того, 26-летний хоккеист выступал в чемпионатах Белоруссии и Франции.