Экс-игрок «Стоктон Хит» Завгородний рассказал об особенностях города Стоктона

Бывший нападающий клуба АХЛ «Стоктон Хит» Дмитрий Завгородний рассказал об особенностях города Стоктона.

«В Стоктоне очень развита гангстерская тема, гангстерское движение. Самому не хочется попадать в какие-то передряги, немного страшно, так что просто тренируешься и едешь домой.

Со мной никаких неприятных ситуаций не было, просто чувствуешь, что там не совсем безопасно. Люди всякие ходят, наркоманы какие-то, просто подозрительные персонажи, ищущие какие-то проблемы, желающие докопаться до кого-то. Так что там жил очень аккуратно – быстро в магазин, быстро домой. Сидишь дома, стараешься не гулять, не ездить в какие-то сомнительные места», – цитирует Завгороднего Metaratings.ru.

Завгородний был выбран драфте НХЛ 2018 года «Калгари» под 198 номером. В сезоне-2020/21 он выступал за фарм-клуб «Калгари» - «Стоктон Хит». В АХЛ он провел 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков.