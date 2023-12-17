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Сегодня, 18:27

Экс-форвард «Спартака» Капустин умер в возрасте 66 лет

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Игорь Капустин умер на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Игоря Алексеевича Капустина — вечная память прославленному спартаковцу!» — сказано в заявлении.

Капустин выступал за «Спартак» с 1981 по 1983 год. Вместе с красно-белыми он дважды становился вице-чемпионом страны (1982, 1983). Также Капустин играл за российские «Нефтяник», «Крылья Советов», «Химик» и «Москвич», венгерский «Ференцварош» и «Бат Ям» из Израиля. По завершении игровой карьеры он работал в руководстве «Крыльев Советов» и, помимо этого, детским тренером в Одинцово.

Источник: https://spartak.ru/news/history/ne-stalo-igorya-kapustina/?ysclid=lq9l1vgzza402581556
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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