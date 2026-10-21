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Эдмонтон — Миннесота: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию 21 октября 2026

«Эдмонтон» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Коннор Макдэвид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон Ойлерз» и «Миннесота Уайлд» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 21 октября, по московскому времени. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и начнется в 04.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Миннесота

Следить за ключевыми событиями встречи «Эдмонтон» — «Миннесота» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Эдмонтон» в предыдущей встрече разгромил «Юту» (6:2). Канадский клуб выиграл шесть из восьми матчей на старте сезона. «Миннесота» в последней игре победила «Коламбус» (2:1). В составе «Уайлд» выступают российские хоккеисты Кирилл Капризов и Данила Юров, отметившиеся заброшенными шайбами в той встрече.

НХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости регулярного чемпионата

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Хоккей
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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