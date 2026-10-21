«Эдмонтон» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» и «Миннесота Уайлд» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 21 октября, по московскому времени. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и начнется в 04.00 мск.
Следить за ключевыми событиями встречи «Эдмонтон» — «Миннесота» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Эдмонтон» в предыдущей встрече разгромил «Юту» (6:2). Канадский клуб выиграл шесть из восьми матчей на старте сезона. «Миннесота» в последней игре победила «Коламбус» (2:1). В составе «Уайлд» выступают российские хоккеисты Кирилл Капризов и Данила Юров, отметившиеся заброшенными шайбами в той встрече.
НХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости регулярного чемпионата
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|19
|11
|8
|24
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|18
|9
|9
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|19
|7
|12
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|16
|8
|8
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|17
|13
|4
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|18
|11
|7
|24
|4
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|6
|Шанхай Дрэгонс
|16
|10
|6
|22
|7
|СКА
|17
|9
|8
|19
|8
|Динамо Мн
|18
|6
|12
|18
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|17
|4
|13
|8
|23.10
|17:00
|Трактор – Ак Барс
|- : -
|23.10
|17:00
|Автомобилист – ЦСКА
|- : -
|23.10
|18:00
|Лада – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|23.10
|19:00
|Локомотив – Динамо М
|- : -
|23.10
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -