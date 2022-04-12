Кожевников назвал трагической новость о смерти бывшего нападающего «Динамо» Сергея Яшина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего «Динамо» Сергея Яшина.

«Великий игрок. Жалко, что так рано уходит. Мы давно не виделись. Это открытый, душевный и добрый человек. Мой земляк. Люди только в 61 год начинают жить... Соболезнования родным и близким. Трагическая новость», — сказал Кожевников «СЭ».

Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.