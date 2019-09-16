Два хоккеиста получили пожизненные дисквалификации за драку в Новосибирске

Как сообщал «СЭ», матч любительских команд «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс-2» в Новосибирске был прерван из-за избиения хоккеиста. Болельщики одной из команд набросились на игрока и стали бить его ногами. Его партнеры по команде пытались прервать драку, но им мешало ограждение. Наконец двое прорвались и набросились на фанатов.

В связи с серьезностью данного инцидента, вопрос рассматривался на правлении Федерации хоккея Новосибирской области.

- Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков («Кристалл Обьгэс 2), принимавшие активное участие в избиении Владимира Драгочинского, наказываются пожизненной дисквалификацией на соревнования под эгидой ФХР без права нахождения на матчах в статусе представителя команды, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Организация также наказала дисквалификацией до конца текущего сезона Драгочинского («Драйв-2) и игрока «Кристалла Обьгэс 2» Владимира Редкокашу. Еще два хоккеиста наказаны дисквалификацией на один и два матча.