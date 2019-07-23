Дочь Ларионова: "Во время лечения от анорексии задумывалась о самоубийстве"

Алена Ларионова, дочь известного хоккеиста Игоря Ларионова, рассказала о своем непростом лечении от анорексии.

- На юбилей к отцу в 2010 году я приехала едва держась на ногах, вконец измотанная работой, - цитирует the-challenger.ru Ларионову. - Помню, как он восхищенно посмотрел на меня, обнял и сказал: "Вау, Ален, у тебя одни кости! Какая же ты красивая!". Едва ли он хотел подтолкнуть дочь к анорексии, но меня так тронули эти слова. В голове закрутилось: папа гордится мной! Я похудела - и он меня увидел! Меня любят, я нужна, я хоть что-то сделала правильно!

С 2014 по 2017 год мой организм стал отказывать. Первой дала сбой нервная система: парализовало правую часть лица. Ломались кости. Исчезли месячные. Стоило дотронуться до кожи - появлялись синяки. Головные боли были такими сильными, что я ложилась в больницу. Анализы показывали, что в организме не осталось ни солей, ни минералов, ни глюкозы. Сердце едва билось. Голова не соображала. Я забывала слова, с трудом выражала мысли.

16 апреля 2017 года врачи заставили меня взглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи. Я провела 22 дня в немецкой клинике. Пациентов там отрезают от внешнего мира: никакого Интернета, телевизора, мобильного телефона. Это правда - я задумывалась о самоубийстве. Медленно, с трудом шла на поправку. Первые 4-5 месяцев не гуляла, не выходила на улицу. Еще год длились сильнейшие мигрени, а после него я начала восстанавливаться.

Игорь Ларионов - заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион в составе национальной сборной, четырехкратный чемпион мира и шестикратный - Европы.