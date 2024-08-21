Шайба Слепышева помогла московскому «Динамо» обыграть петербургское «Динамо»
Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо» Санкт-Петербург в товарищеском матче — 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артем Михеев и Антон Слепышев, для которого этот гол стал дебютным в составе бело-голубых. Соперники ответили точными бросками Никиты Пухова и Ивана Зинченко.
В следующем матче московское «Динамо» сыграет против подмосковного «Витязя» 24 августа.
Товарищеский матч
«Динамо М» (Москва) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Пухов — 1 (Артемьев, Казаковцев), 9:03 — 0:1. Рябкин — 1 (Джиошвили, Адамчук), 16:24 — 1:1. О`Делл — 1 (Адамчук), 31:30 — 2:1. Зинченко — 1 (мен.), 37:40 — 2:2. Михеев — 1 (Рябкин, Кудашов), 53:40 — 3:2. Слепышев — 1 (Комтуа), 58:59 — 4:2.
Вратари: Миска — Ярославлев (59:15).
Штраф: 10 — 8.
21 августа. Москва. «ВТБ Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -