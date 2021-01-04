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Детская хоккейная команда стала участником аварии в Челябинской области. В ДТП погиб один человек

12:29
Автобус, провозивший детскую хоккейную команду. Фото Baza
Автобус, провозивший детскую хоккейную команду. Фото Baza

Детская хоккейная команда попала в аварию в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Baza.

На встречную полосу с автобусом с хоккеистами выехал легковой автомобиль. В последний момент полицейская машина сопровождения успела встать на пути легкового автомобиля и принять удар на себя.

В результате ДТП среди детей жертв нет, один из пассажиров легкового автомобиля погиб, двое пострадали. Ранен один из сотрудников полиции.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/5563

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