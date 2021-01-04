Детская хоккейная команда стала участником аварии в Челябинской области. В ДТП погиб один человек

Детская хоккейная команда попала в аварию в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Baza.

На встречную полосу с автобусом с хоккеистами выехал легковой автомобиль. В последний момент полицейская машина сопровождения успела встать на пути легкового автомобиля и принять удар на себя.

В результате ДТП среди детей жертв нет, один из пассажиров легкового автомобиля погиб, двое пострадали. Ранен один из сотрудников полиции.