Детская хоккейная команда стала участником аварии в Челябинской области. В ДТП погиб один человек
12:29
Детская хоккейная команда попала в аварию в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Baza.
На встречную полосу с автобусом с хоккеистами выехал легковой автомобиль. В последний момент полицейская машина сопровождения успела встать на пути легкового автомобиля и принять удар на себя.
В результате ДТП среди детей жертв нет, один из пассажиров легкового автомобиля погиб, двое пострадали. Ранен один из сотрудников полиции.
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