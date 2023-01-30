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Сегодня, 15:03

Дементьев считает, что необходима реорганизация МОК

Алина Савинова
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на новость о том, что МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Я не могу понять эти разговоры об участии российских и белорусских спортсменов с какими-то ограничениями. Считаю, что спорт должен быть один для всех и лучшие должны побеждать, а политике вообще там не место. Но, к сожалению, сегодняшние реалии таковы, что очень много проявлений того, что спорт связан с политикой. Это отражается на людях, чей век достаточно короток.

Ввиду происходящего необходима реорганизация или даже появление новых структур, объединяющих людей и позволяющих соревноваться в разных видах спорта. Что-то похожее на Международный олимпийский комитет. Посмотрите на ситуацию с антидопинговыми правилами или отсутствие ограничений с людьми, которые сменили пол, но показывают выдающиеся результаты. В плавании вся история результатов идет насмарку, потому что бывшие мужчины имеют право соревноваться с женщинами", — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-neobhodima-reorganizatsiya-mok-ili-dazhe-poyavlenie-novy-h-struktur-v-sporte-mnogo-nedovol-ny-h/
Алексей Дементьев
МОК
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