Дамир Шарипзянов: «В шутку думал, что забью в первой игре за сборную»

Защитник сборной России Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение от команды Финляндии (3:4) в матче Кубка Карьяла. В первой игре за сборную он отметился голом.

— Хороший матч, но проиграли, пропустили ненужные голы: в меньшинстве и тот же буллит, — цитирует Шарипзянова «РИА Новости». — Рад, что забил первый гол за сборную. Начал матч скомканно, но потом старался просто играть в свой хоккей, помогать команде. Считаю, что мы были сильнее, просто не забили свои моменты. Должны были выигрывать, мы выглядели лучше, но счет — на табло.

Я всегда стараюсь подключаться в атаку, и здесь тренеры говорили идти четвертым, если момент есть. Антон Бурдасов отдал отличную передачу, осталось только бросить. Если честно, думал, но только в шутку, конечно, что забью в первой игре за сборную. А получилось так, что уже во второй смене забил. В моменте, где я нарушил права на Сакари Маннинене, и он реализовал буллит, мы не подстраховали друг друга с Артемом Зубом.

Шарипзянов забил первый гол на Кубке Карьяла. Это его дебютный матч за сборную России