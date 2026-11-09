ЦСКА — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ
Московский ЦСКА и новосибирская «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в понедельник, 9 ноября. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Сибирь» можно в матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию встречи покажет тематический телеканал KHL. В Новосибирской области игра также будет доступна на телеканале ОТС. Смотреть матч онлайн можно на «Кинопоиске» по подписке.
ЦСКА в пяти предыдущих матчах регулярного чемпионата одержал четыре победы. В последней встрече армейцы на выезде уступили омскому «Авангарду» в овертайме (1:2). Московский клуб набрал 35 очков и занимает второе место на Западе, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.
«Сибирь» после предыдущего матча имеет 22 очка и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. Новосибирцы на выезде уступили «Авангарду» в овертайме (3:4) и потерпели третье поражение за пять последних встреч.
В предыдущем сезоне команды встречались дважды. ЦСКА победил дома (4:0), а «Сибирь» выиграла в Новосибирске (3:2).
КХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|18
|8
|39
|2
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|31
|3
|Ак Барс
|27
|13
|14
|28
|4
|Авангард
|24
|13
|11
|28
|5
|Амур
|24
|13
|11
|27
|6
|Барыс
|25
|13
|12
|27
|7
|Автомобилист
|24
|12
|12
|27
|8
|Салават Юлаев
|26
|12
|14
|26
|9
|Трактор
|25
|11
|14
|26
|10
|Адмирал
|24
|11
|13
|25
|11
|Сибирь
|26
|9
|17
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|25
|19
|6
|39
|2
|Локомотив
|24
|17
|7
|35
|3
|Торпедо НН
|24
|14
|10
|31
|4
|Спартак
|26
|13
|13
|30
|5
|Северсталь
|25
|14
|11
|30
|6
|Шанхай Дрэгонс
|24
|14
|10
|30
|7
|Динамо М
|27
|11
|16
|27
|8
|СКА
|24
|12
|12
|26
|9
|Динамо Мн
|25
|9
|16
|25
|10
|Сочи
|25
|8
|17
|17
|11
|Лада
|26
|6
|20
|17
|13.11
|19:00
|Северсталь – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Торпедо НН – Лада
|- : -
|13.11
|19:30
|СКА – Динамо Мн
|- : -