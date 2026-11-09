ЦСКА — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ

Московский ЦСКА и новосибирская «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в понедельник, 9 ноября. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

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9 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Сибирь

Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Сибирь» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет тематический телеканал KHL. В Новосибирской области игра также будет доступна на телеканале ОТС. Смотреть матч онлайн можно на «Кинопоиске» по подписке.

ЦСКА в пяти предыдущих матчах регулярного чемпионата одержал четыре победы. В последней встрече армейцы на выезде уступили омскому «Авангарду» в овертайме (1:2). Московский клуб набрал 35 очков и занимает второе место на Западе, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.

«Сибирь» после предыдущего матча имеет 22 очка и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. Новосибирцы на выезде уступили «Авангарду» в овертайме (3:4) и потерпели третье поражение за пять последних встреч.

В предыдущем сезоне команды встречались дважды. ЦСКА победил дома (4:0), а «Сибирь» выиграла в Новосибирске (3:2).

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