Член Тройного золотого клуба Малахов стал тренером олимпийской сборной России
19:42
Член Тройного золотого клуба ИИХФ (олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира), бывший защитник Владимир Малахов назначен тренером олимпийской (второй) сборной России.
Он вошел в состав тренерского штаба, который в начале ноября отправится на Кубок Германии, где помимо российской команды сыграют сборные Словакии, Германии и Швейцарии.
До этого Малахов был представителем скаутской службы ФХР по Северной Америке.
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