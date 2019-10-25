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Член Тройного золотого клуба Малахов стал тренером олимпийской сборной России

19:42
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Член Тройного золотого клуба ИИХФ (олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира), бывший защитник Владимир Малахов назначен тренером олимпийской (второй) сборной России.

Он вошел в состав тренерского штаба, который в начале ноября отправится на Кубок Германии, где помимо российской команды сыграют сборные Словакии, Германии и Швейцарии.

До этого Малахов был представителем скаутской службы ФХР по Северной Америке.

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