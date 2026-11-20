«Чикаго» — «Коламбус»: во сколько начало матча НХЛ

«Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс» сыграют в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на «Юнайтед-центре» в Чикаго (США) и начнется в 04.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 04:00. United Center (Чикаго) Чикаго Коламбус

Где смотреть матч «Чикаго» — «Коламбус»

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Следить за ключевыми событиями и статистикой можно на официальном сайте НХЛ и в матч-центре «СЭ».

«Чикаго» в предыдущем матче 17 ноября дома обыграл «Торонто» (6:3). Нападающий Тайлер Бертуцци забросил две шайбы и сделал результативную передачу, а защитник Сэм Ринзел отметился тремя голевыми передачами.

После этой победы «Блэкхокс» набрали 14 очков и занимают последнее, восьмое место в Центральном дивизионе Западной конференции.

«Коламбус» в предыдущей встрече на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5). После 19 матчей «Блю Джекетс» имеют 14 очков и располагаются на последней строчке Столичного дивизиона Восточной конференции.

Для «Чикаго» это будет заключительный матч текущей домашней серии. Следующую встречу команда проведет 21 ноября на выезде против «Калгари».

НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»