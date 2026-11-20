«Чикаго» — «Коламбус»: во сколько начало матча НХЛ
«Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс» сыграют в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в пятницу, 20 ноября, по московскому времени. Матч пройдет на «Юнайтед-центре» в Чикаго (США) и начнется в 04.00 мск.
Где смотреть матч «Чикаго» — «Коламбус»
Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
Следить за ключевыми событиями и статистикой можно на официальном сайте НХЛ и в матч-центре «СЭ».
«Чикаго» в предыдущем матче 17 ноября дома обыграл «Торонто» (6:3). Нападающий Тайлер Бертуцци забросил две шайбы и сделал результативную передачу, а защитник Сэм Ринзел отметился тремя голевыми передачами.
После этой победы «Блэкхокс» набрали 14 очков и занимают последнее, восьмое место в Центральном дивизионе Западной конференции.
«Коламбус» в предыдущей встрече на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5). После 19 матчей «Блю Джекетс» имеют 14 очков и располагаются на последней строчке Столичного дивизиона Восточной конференции.
Для «Чикаго» это будет заключительный матч текущей домашней серии. Следующую встречу команда проведет 21 ноября на выезде против «Калгари».
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и последние новости — на «СЭ»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|20
|9
|43
|2
|Амур
|28
|16
|12
|34
|3
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|34
|4
|Авангард
|27
|16
|11
|34
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Салават Юлаев
|28
|14
|14
|30
|7
|Трактор
|29
|12
|17
|30
|8
|Барыс
|28
|14
|14
|29
|9
|Ак Барс
|30
|13
|17
|29
|10
|Сибирь
|29
|11
|18
|26
|11
|Адмирал
|27
|11
|16
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|28
|21
|7
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|28
|17
|11
|36
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|27
|16
|11
|35
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|14
|13
|31
|7
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|8
|СКА
|28
|14
|14
|30
|9
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|10
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
|22.11
|14:00
|Авангард – Ак Барс
|- : -
|22.11
|16:30
|Барыс – Динамо Мн
|- : -
|22.11
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Лада
|- : -
|22.11
|17:00
|Торпедо НН – Автомобилист
|- : -
|22.11
|17:00
|Динамо М – ЦСКА
|- : -