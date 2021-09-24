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Чемпион мира среди юниоров и победитель Кубка Гагарина продал свои медали более чем за полмиллиона рублей

20:16
Александр Печурский. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Печурский. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На сайте объявлений Avito появилась информация о совершенных сделках по медалям победителя юниорского чемпионата 2007 года и обладателя Кубка Гагарина 2014 года. Общая сумма продаж — 545 тысяч рублей.

Отметим, что только один хоккеист играл в обеих этих чемпионских командах — голкипер Александр Печурский. Последним его клубом был новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ в сезоне-2019/20, а в июле этого года вратарь пропал в Магнитогорске и некоторое время не выходил на связь.

По нашей информации, у Печурского были финансовые проблемы, а наши источники подтверждают, что медали действительно проданы и объявление с сайта было снято владельцем наград после этого.

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