Чех творит чудеса на льду: экс-футболист потащил буллит в дебюте за новый клуб

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в хоккее и помог своей команде «Гилдфорд Феникс» обыграть «Суиндон Вайлдкэтс» в серии буллитов. Об этом сообщает журналист ESPN Крис Петерс.

Ранее стало известно, что 37-летний Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании. Бывший футболист взял себе 39-й игровой номер.

Чех завершил футбольную карьеру после сезона-2018/19. Экс-футболист четырежды становился чемпионом Англии в составе «Челси» (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15), выигрывал кубки Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы УЕФА (2013).