Бывший муж Юлии Началовой Фролов стал лучшим снайпером "Дэмен Киллер Уэйлс"

Российский нападающий корейского клуба "Дэмен Киллер Уэйлс" Александр Фролов стал лучшим снайпером команды.

36-летний россиянин выступает за клуб в Азиатской лиге. В 35 матчах он набрал 30 (16+14) и стал первым по результативности в своей команде.

Ранее он выступал за "Амур", "Торпедо", ЦСКА, "Авангард", "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и "Крылья Советов". Чемпион мира 2009 года в составе сборной России. В НХЛ выступал за "Лос-Анджелес" и "Рейнджерс".

Бывшая супруга хоккеиста певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной стало заражение крови и сердечная недостаточность.

Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. Впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.