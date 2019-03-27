Бывший директор Юлии Началовой: "Истец отказался от претензий к Началовой и Фролову"

Анна Исаева, бывший директор певицы Юлии Началовой, сказала, что ООО "Весенние инвестиции" отказалось от иска к ней и ее бывшему гражданскому мужу хоккеисту Александру Фролову из-за смерти Началовой.

- Я точно знаю, что сегодня зарегистрирован отказ "Весенних инвестиций" от их финансовых требований, выдвинутых и к Фролову, и к Началовой, ввиду ухода Юлии Началовой из жизни. Все, что можно в этом вопросе, сегодня было сделано. Не Фроловым, - сказала Исаева в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Ранее Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову, как сообщалось в СМИ, на самом деле иск был подан против него.