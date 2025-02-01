Быков отреагировал на решение шведов не бойкотировать матчи против России

Российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал заявление председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона о том, что Швеция не будет бойкотировать матчи с участием сборной России в случае ее возвращения на международные соревнования.

«Будем надеяться, что все равно разум возобладает, и люди спорта, люди культуры будут все-таки общаться, от этого только мировое сообщество выигрывает», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что совет организации, на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года и чемпионате мира по хоккею в Швейцарии, пройдет 2-4 февраля.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионат мира пройдет в мае того же года.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ.