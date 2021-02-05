Боярский не согласен с использованием «Катюши» на ЧМ по хоккею

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможную замену гимна РФ песней «Катюша» на ближайшем чемпионате мира по хоккею.

«Я не очень рад варианту «Катюши», — сообщил Боярский «СЭ». А если в принципе, то какая разница? Меня, в первую очередь, интересует хоккей, а не сопровождающие элементы. В целом я не поддерживаю использование этой мелодии. Я считаю, что можно взять «Вставайте, люди русские!» Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Боярский также поделился мнением о месте проведения чемпионата мира по хоккею.

«Мне не очень нравится, что ЧМ будет проходить только в Латвии. Я туда точно не поеду», — добавил Боярский.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

(Артем Бухаев)