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Боярский не согласен с использованием «Катюши» на ЧМ по хоккею

15:16
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Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» возможную замену гимна РФ песней «Катюша» на ближайшем чемпионате мира по хоккею.

«Я не очень рад варианту «Катюши», — сообщил Боярский «СЭ». А если в принципе, то какая разница? Меня, в первую очередь, интересует хоккей, а не сопровождающие элементы. В целом я не поддерживаю использование этой мелодии. Я считаю, что можно взять «Вставайте, люди русские!» Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Боярский также поделился мнением о месте проведения чемпионата мира по хоккею.

«Мне не очень нравится, что ЧМ будет проходить только в Латвии. Я туда точно не поеду», — добавил Боярский.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

(Артем Бухаев)

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